В России ограничили доступ к сайту "Проект медиа"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Доступ к сайту американской неправительственной организации "Проект медиа", деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, ограничен. Это следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

По информации службы, доступ к сайту "Проект медиа" ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Решение об ограничении доступа к ресурсу принято Генпрокуратурой РФ 26 октября, следует из данных сервиса.

23 июля Минюст России на основании решения заместителя генпрокурора РФ от 15 июля включил "Проект медиа" в перечень иностранных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ. В Генпрокуратуре отмечали, что "поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". По данным из открытых источников, интернет-издание "Проект" специализировалось на расследованиях и исследованиях открытых данных.