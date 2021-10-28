Путин отметил конструктивную позицию партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил членов партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" с 15-летием ее создания, отметив роль политической организации в жизни страны. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Объединяя своих сторонников вокруг ценностей социальной справедливости и патриотизма, ваша партия играет заметную роль в политической и общественной жизни страны. За прошедшие годы она укрепила свой кадровый потенциал, накопила солидный опыт участия в избирательных кампаниях, получила весомую поддержку граждан, в том числе в ходе сентябрьских выборов текущего года. <...> Особо подчеркну конструктивную позицию партии в деле консолидации социально-патриотических сил и общественных организаций для решения масштабных задач развития страны", - говорится в телеграмме.

Говоря о законодательных инициативах партии, глава государства отметил, что они неизменно направлены на защиту социальных и трудовых прав людей, продвижение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения. "В числе ваших безусловных приоритетов - сбережение нравственных основ общества, вековых исторических, культурных, духовных традиций нашего многонационального народа", - добавил президент.

О партии

Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - официально зарегистрированная политическая партия РФ. Представлена в Государственной думе РФ. Придерживается левоцентристских взглядов.

Была образована в 2006 году как партия "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь", с 2009 г. носила наименование "Справедливая Россия", с 2021 г. - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (краткое название - "Справедливая Россия - За правду", СРЗП).

Председатель - Сергей Миронов, сопредседатели - Захар Прилепин и Геннадий Семигин.