Работу кафе и ресторанов приостановят в Пензенской области в нерабочие дни

ПЕНЗА, 28 октября. /ТАСС/. Работа предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки, будет приостановлена в Пензенской области в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. Соответствующее постановление подписал в четверг глава региона Олег Мельниченко, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

"C 30 октября по 7 октября включительно приостанавливается доступ посетителей и работников в рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, бани, сауны, бассейны", - говорится в сообщении. Предприятия общепита смогут работать только на доставку и на вынос.

Кроме того, на период нерабочих дней закрываются розничные объекты торговли, кроме аптек, продовольственных магазинов и магазинов, где можно приобрести непродовольственные товары первой необходимости. Магазины стройматериалов можно будет посетить, только предъявив QR-код или справку о перенесенном за последние полгода заболевании COVID-19.

С 30 октября по 7 ноября в Пензенской области приостанавливается проведение физкультурных и спортивных, досуговых мероприятий, для посетителей не будут работать театры, кинотеатры, концертные залы. Допуск в музеи, фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, парикмахерские, салоны красоты будет осуществляться по QR-коду или при предъявлении справки о перенесенном заболевании.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтверждено более 79 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 58,9 тыс. человек выздоровели, 3 440 пациентов умерли.