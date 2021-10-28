В Совете Федерации наградили детей-героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, состоялась в четверг в Совете Федерации в формате телемоста.

С приветственным словом к победителям Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои" обратился глава Минобороны Сергей Шойгу.

"Действия каждого из вас в чрезвычайной ситуации - это образец героического, высоконравственного поведения, сопряженного с огромным риском для собственной жизни. Надеюсь, что ваши добрые дела и искренняя благодарность за них станут отправной точкой на пути беззаветного служения Отечеству", - сказал Шойгу, слова которого огласил статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков.

Министр выразил уверенность, что для молодежи и всего общества героические поступки "послужат надежным ценностным ориентиром, мощным стимулом к самосовершенствованию".

Шойгу отметил, что в этом году среди героев есть и юнармейцы. В критических обстоятельствах они успешно применили полученные знания и навыки, поспешив на помощь людям, попавшим в беду.

Церемония награждения детей-героев проводится в преддверии Дня народного единства в восьмой раз. Мероприятие организовано Советом Федерации при поддержке Минобороны РФ. В мероприятии участвуют председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, герои России, сенаторы Юрий Воробьев, Виктор Бондарев, Дмитрий Перминов и Александр Карелин, а также статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Виновникам торжества вручена специальная медаль Совета Федерации "За проявленное мужество".