Тульские власти увеличили число автобусов для снижения нагрузки в час пик

ТАСС, 28 октября. Дополнительные рейсы общественного транспорта ввели на маршрутах в Тульской области для снижения наполняемости салонов в часы пик и улучшения эпидемической ситуации в регионе. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства региона.

"В областном центре увеличено число автобусов на наиболее востребованных городских муниципальных маршрутах. Было добавлено 13 единиц транспорта по льготным и 20 - по коммерческим маршрутам. Дополнительно с 1 ноября будет повышен класс транспортных средств с малого до среднего по девяти межмуниципальным коммерческим маршрутам, а с 1 января - по 21 межмуниципальному льготному маршруту", - говорится в сообщении.

Как пояснили в правительстве региона, с 24 октября введены дополнительные рейсы по 16 межмуниципальным льготным и коммерческим маршрутам, в общей сложности добавлено 40 рейсов.

На всех маршрутах регулярно проводится мониторинг соблюдения масочного режима и своевременной обработки транспортных средств. В случае нарушений информация отправляется в Роспотребнадзор.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Тульской области с начала пандемии зарегистрировано 59 366 случаев заболевания, в том числе 230 - за последние сутки. Выздоровели 51 253 человека, отмечено 3 404 смертельных случая. Первый этап вакцинации прошли 614 550 жителей, второй - 579 967. Уровень коллективного иммунитета составляет 46,5%.