В ВС РФ заявили, что дела о призывах к экстремизму должны подтверждаться наличием умысла

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Уголовные дела о призывах к экстремистской деятельности или к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, должны мотивироваться не только фактом появления текста или видеофайла в интернете, но и наличием умысла и общественной опасности. Это разъяснил Пленум Верховного суда РФ, внеся в четверг дополнения в свое постановление от 28 июня 2011 года "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

При рассмотрении жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела о преступлении экстремистской направленности суду необходимо тщательно проверять наличие не только повода, но и основания для возбуждения дела, что предполагает представление в суд материалов, содержащих достаточные данные, указывающие на признаки соответствующих преступлений.

В связи с этим пленум дополнил свое постановление, обратив внимание судов, что "к таким данным относится, например, не только сам факт размещения в сети Интернет или иной информационно-телекоммуникационной сети текста, изображения, аудио- или видеофайла, содержащего признаки призывов к осуществлению экстремистской деятельности или действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, возбуждения вражды и ненависти, унижения достоинства человека либо группы лиц, но и иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, в том числе на направленность умысла и мотив совершения соответствующих действий". Ранее это разъяснение касалось статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), в новой редакции пленум отнес это разъяснение также к применению статей 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и 280.1 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации").

Наличие умысла

Верховный суд вновь напомнил, что преступления, предусмотренные статьями 280, 280.1, 282 УК РФ, совершаются только с прямым умыслом и с намерением побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности, совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, либо с целью возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц. "Размещение лицом в сети Интернет или иной информационно-телекоммуникационной сети, в частности на своей странице или на страницах других пользователей, материала (например, видео-, аудио-, графического или текстового материала), созданного им самим или другим лицом, включая информацию, ранее признанную судом экстремистским материалом, может быть квалифицировано по статьям 280, 280.1 или 282 УК РФ только в случаях, когда установлено, что лицо, разместившее такой материал, осознавало направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также имело намерение побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности, совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, либо цель возбудить ненависть или вражду, унизить достоинство человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе".

При решении вопроса о наличии или об отсутствии у лица прямого умысла "суду следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать в том числе форму и содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней, факт личного создания либо заимствования лицом соответствующих аудио-, видеофайлов, текста или изображения, содержание всей страницы данного лица, сведения о деятельности такого лица до и после размещения информации, в частности о совершении действий, направленных на увеличение количества просмотров и расширение пользовательской аудитории, данные о его личности (например, приверженность радикальной идеологии, участие в экстремистских объединениях, привлечение ранее лица к административной или уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности), объем подобной информации, частоту и продолжительность ее размещения, интенсивность обновлений".

Вопрос о том, является ли массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, преступлением либо административным правонарушением, также должен разрешаться в зависимости от направленности умысла лица, распространяющего такие материалы.

Также Верховный суд вновь напомнил, что "не является преступлением, предусмотренным статьями 280, 280.1 или 282 УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или политических дискуссиях и текстах и не связанных с реализацией намерения побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности или действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, либо с преследованием цели возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе".

Проверка годичного срока

С учетом того, что уголовная ответственность по статьям 280.1 и 282 УК РФ наступает в течение одного года после привлечения лица за аналогичное правонарушение к административной ответственности, суду необходимо проверять, вступило ли в законную силу постановление о назначении административного наказания на момент совершения противоправных действий, за которые лицо привлекается уже к уголовной ответственности, исполнено ли это постановление, не истек ли годичный срок со дня окончания исполнения данного постановления, а в случаях, когда лицо уплатило административный штраф, со дня уплаты административного штрафа, не пересматривалось ли постановление о назначении лицу административного наказания.