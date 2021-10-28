Песков: решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса не принималось

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в РФ не принималось, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации. Об этом журналистам сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отношение Кремля к инициативе Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) сделать вакцинацию от коронавируса фактически обязательной, но при этом бесплатной даже в частных клиниках.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось. Посмотрим, дальше как развивается ситуация", - сказал он.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на данные статистики, которые "изо дня в день меняются" и "пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние". "Поэтому следим дальше", - сказал он.

Также Песков сообщил, что темпы вакцинации от коронавируса в России существенно выросли за последнее время. "Темпы вакцинации пошли вверх, слава богу. Хочется надеяться, что не ослабнет эта тенденция с завершением режима нерабочих дней. Но сейчас существенно возросли темпы, что хорошо для всех нас", - подчеркнул представитель Кремля.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В стране зарегистрированы уже пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н".

Согласно опубликованным в четверг данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число летальных исходов в России возросло за сутки на 1 159 - это новый максимум с начала пандемии. Общее количество заразившихся за сутки составило 40 096, в Москве выявили 8 440 случаев.

Ранее президент подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. На фоне этого правительство решило возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых (программа ФОТ 3.0), а также ввести единовременные выплаты в объеме одного МРОТ на одного занятого.