Глава СПЧ считает, что трудовые мигранты должны сдавать экзамен по русскому языку

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что трудовые мигранты, приезжающие в РФ, должны изучать русский язык и сдавать соответствующий экзамен. Об этом он заявил ТАСС в четверг в кулуарах Евразийского экономического форума.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос об обязательном изучении русского языка и сдаче экзамена трудовыми мигрантами.

"Они [трудовые мигранты] хоть не на постоянную работу въезжают, они въезжают на годы, есть проблема локализации мигрантов. Об этом сказал, кстати, президент [Владимир Путин]…, он сказал мягко, в связи со школами, что образуются локальные сообщества. Мигранты и их дети не интегрируются в российское сообщество, а как они будут интегрироваться, если они язык не знают? То есть это важнейшая история", - добавил он.

В среду Фадеев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину экспертное заключение СПЧ на законопроект об условиях въезда и пребывания в РФ иностранных граждан, разработанный МВД РФ. В частности, авторы заключения указывают на недопустимость исключения требования о сдаче экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства России для трудовых мигрантов.

Фадеев также отметил, что иностранному специалисту в Европе, чтобы стать врачом, надо сдать экзамены на знание языка, подтвердить профессиональную квалификацию, начать работу "на невысоких должностях, только потом считается возможным, что эмигрант или мигрант может окончательно встроиться в социальную среду". "Надо в эту сторону двигаться. То, что сказал президент, надо бороться с этой неинтегрированной локализацией мигрантов, а дальше возникают уже риски, связанные с безопасностью", - заключил он.

Президент России Владимир Путин в марте на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что число детей мигрантов в школах в РФ должно быть таким, чтобы позволять адаптировать их к российской среде и избежать перекосов, которые случаются в школах Европы и США с учениками из других стран.