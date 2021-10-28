Военные передали почти 350 тонн жидкого кислорода для больниц 27 регионов России

ТАСС, 28 октября. Минобороны РФ передало почти 350 тонн сжиженного кислорода для медицинских учреждений 27 регионов России. Об этом сообщили журналистам в четверг в военном ведомстве.

"По поручению президента Российской Федерации [Владимира Путина] 27 субъектам РФ к настоящему моменту Минобороны передано более 347 тонн сжиженного кислорода для медицинских учреждений", - сообщили в министерстве.

По данным военного ведомства, ежесуточно Минобороны России для этих целей производится и передается более 20 тонн кислорода.

"В построенных по всей стране Минобороны России многофункциональных медицинских центрах в настоящее время более 50% мест зарезервировано для лечения гражданских пациентов. Всего в медицинских центрах Минобороны России к настоящему времени успешно прошли лечение от коронавирусной инфекции более 9 тыс. гражданских пациентов", - подчеркнули в Минобороны.