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Пандемия COVID-19

Военные передали почти 350 тонн жидкого кислорода для больниц 27 регионов России

Ежедневно Минобороны производит и передает медучреждениям свыше 20 тонн кислорода

ТАСС, 28 октября. Минобороны РФ передало почти 350 тонн сжиженного кислорода для медицинских учреждений 27 регионов России. Об этом сообщили журналистам в четверг в военном ведомстве.

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"По поручению президента Российской Федерации [Владимира Путина] 27 субъектам РФ к настоящему моменту Минобороны передано более 347 тонн сжиженного кислорода для медицинских учреждений", - сообщили в министерстве.

По данным военного ведомства, ежесуточно Минобороны России для этих целей производится и передается более 20 тонн кислорода.

"В построенных по всей стране Минобороны России многофункциональных медицинских центрах в настоящее время более 50% мест зарезервировано для лечения гражданских пациентов. Всего в медицинских центрах Минобороны России к настоящему времени успешно прошли лечение от коронавирусной инфекции более 9 тыс. гражданских пациентов", - подчеркнули в Минобороны.

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