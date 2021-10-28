Более 10 эскизов подали на конкурс по выбору облика мемориала жертвам геноцида в Гатчине

ТАСС, 28 октября. Более десятка эскизов поступило на конкурс Российского военно-исторического общества (РВИО) по выбору облика мемориала жертвам фашистского геноцида, который планируют установить в Ленинградской области. Об этом сообщил вице-губернатор региона Владимир Цой в четверг на заседании попечительского совета РВИО.

"Объявлен конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение мемориала. Знаю, что более 10 эскизов уже предоставлено. Мы в Ленинградской области внимательно следим за развитием Ржевского мемориала, там не просто стоит памятник, а там есть филиал музея, который работает с посетителями. Нам кажется, что и в нашем случае это было бы очень хорошее решение, учитывая, что Гатчина стала столицей Ленинградской области, появление в ее границах филиала федерального музея укрепило бы наш статус", - сказал Цой.

Как пояснил вице-губернатор в разговоре с ТАСС, предполагается, что число представленных на конкурс эскизов может увеличиться.

По словам Цоя, земельный участок для установки мемориала уже выбран. Он находится на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга, в 25 км от Гатчины. "Мы планируем, что к 31 марта 2022 года участок будет полностью сформирован, выкуплен и передан в пользование нашего областного учреждения, который в будущем может выступить его балансодержателем", - добавил Цой.

Мемориал, посвященный жертвам геноцида советских граждан на оккупированных территориях, будет воздвигнут по инициативе Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества, поддержанной президентом России Владимиром Путиным.

Ленинградская область была ареной непрерывных боевых действий с 8 июля 1941 года, когда фашисты пришли к Лужскому рубежу, до августа 1944 года. Большая часть Ленинградской области была оккупирована войсками фашистов, но на этой территории было организовано партизанское движение, велись партизанские бои. В Ленинградской области расположено 25 объектов культурного наследия, посвященных памяти мирных граждан, погибших от рук фашистских оккупантов.