В России и Казахстане откроют два мемориала, посвященные Александру Невскому

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) планирует открыть мемориальный комплекс, посвященный князю Александру Невскому, в Ленинградской области и памятник полководцу на территории православного храма в Алма-Ате (Казахстан). Об этом сообщил в четверг председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Два памятника планируются к открытию. В случае с Ленинградской областью - это целый комплекс, посвященный [князю] Александру Невскому. Мы его делаем вместе с правительством Ленинградской области и с нашими попечителями. Это место, откуда Александр Невский отправился бить шведов - конкретно есть историческая точка, где было принято решение", - сказал Мединский на заседании попечительского совета РВИО.

Он напомнил, что князь выступила навстречу высадившимся в устье Невы шведам практически "без подготовки, без дружины", и одержал победу (Невская битва 15 июля 1240 года - прим. ТАСС).

Кроме того, памятник великому князю будет открыт в Алма-Ате, добавил Мединский. "Памятник Александру Невскому, который мы планируем открыть в Алма-Ате, там 600 тыс. православных, на территории храма Александра Невского. Храм этот уже достроен, в следующем году, мы надеемся, памятник будет открыт", - пояснил председатель РВИО.

Он также отметил, что проект установки памятника князю поддержан властями Казахстана.

В этом году отмечается 800-летие Александра Невского (1221-1263). Князь одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов. Он также способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью в 1547 году.