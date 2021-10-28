На Кубани на 1 млрд рублей увеличили объем финансирования развития здравоохранения

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии согласовали изменения в государственную программу Краснодарского края "Развитие здравоохранения", увеличив объем ее финансирования на 1 млрд рублей.

В ходе сессии министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что дополнительные средства планируется направить на строительства нового корпуса детской краевой больницы, на дооснащение материально-технической базы медицинских организаций, обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами и другие нужды. По его словам, общий объем краевой госпрограммы с учетом дополнительных средств на 2021 год составит более 67 млрд рублей.

"Дополнительную подпитку получат самые востребованные направления - первичная медико-санитарная помощь, защита материнства и детства, льготное лекарственное обеспечение", - приводит пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края слова председателя Юрия Бурлачко.