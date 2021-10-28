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Более 600 тыс. пассажиров без масок выявили в транспорте Москвы с мая 2020 года

С начала октября контролеры выписали уже более 45 тыс. постановлений за нарушение масочного режима

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Свыше 600 тыс. пассажиров без масок были выявлены в общественном транспорте Москвы с мая 2020 года, когда в столице ввели масочный режим. Об этом сообщил ТАСС в четверг руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

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"С момента введения ограничительных мер, с 12 мая 2020 года, зафиксировано более 600 тыс. нарушений масочного режима в московском транспорте. За последний месяц контролеры ГКУ "Организатор перевозок" в среднем фиксировали порядка 1,7 тыс. (ранее около 1,5 тыс. - прим. ТАСС) нарушений в день", - сказал Султанов.

По его словам, в сентябре контролеры выписали более 40 тыс. постановлений за нарушение масочного режима, а с начала октября - уже более 45 тыс. Чаще всего нарушения фиксируются на станциях метро "ВДНХ", "Полежаевская", "Комсомольская", "Парк культуры", "Митино".

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