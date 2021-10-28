В Крыму ввели обязательные QR-коды для посещения торговых центров

Изменения внесены в пункт 10-1.1 указа, которым ранее обязали обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации или QR-кода, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода. "В торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м и более", - говорится в тексте, которым дополнен документ.

Власти Крыма объявили ранее нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились около 95 тыс. человек, выздоровели около 80 тыс., умерли около 3 тыс.