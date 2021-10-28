МВД предлагает привлекать к уголовной ответственности за незаконный сбыт метанола

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. МВД предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части наказания за незаконный сбыт, оборот или хранение метанола. Об этом говорится в материалах министерства, которые есть в распоряжении ТАСС.

"С целью противодействия сложившейся криминогенной обстановке в указанной сфере, минимизации рисков употребления населением метанола и содержащих его жидкостей под видом пищевой алкогольной продукции полагаем целесообразным принять следующие меры: усилить контроль за производством, хранением, перевозкой и поставкой метанола, исключив факты реализации указанной продукции в адрес физических лиц, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имеющих лицензии на осуществление данного вида деятельности, рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, включив дополнительные меры ответственности за незаконное производство, хранение, перевозку либо сбыт метанола и содержащих его жидкостей, а равно их использование в целях изготовления продукции, опасной для жизни и здоровья потребителей", - говорится в материалах.

Также МВД предлагает создать реестр лиц, осуществляющих деятельность, связанную с производством, применением, перевозкой, хранением и поставкой метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также определить контролирующий орган за деятельностью предприятий химической промышленности по производству метанола и продукции на его основе.

По данным ведомства, в период с июля по октябрь этого года от употребления метанолсодержащей жидкости на территории Алтайского и Красноярского краев, республик Татарстан, Карелия, Мордовия и Чувашия, Пензенской, Тамбовской, Ленинградской, Курганской, Ярославской областей и Санкт-Петербурга скончались 56 человек.