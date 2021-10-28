Власти Орловской области введут QR-коды для посещения общественных мест

ТАСС, 28 октября. Власти Орловской области в связи с пандемией коронавируса вводят с 30 октября QR-коды для посещения фитнес-центров и салонов красоты, с 8 ноября - заведений общепита, ТЦ, магазинов непродовольственных товаров, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Принято решение с 30 октября посещение фитнес-центров и спа-салонов осуществлять только при наличии у гражданина сертификата о вакцинации, QR-кода либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19. С 8 ноября подобные ограничения коснутся также предприятий общественного питания, торговых центров и магазинов непродовольственных товаров", - говорится в сообщении.