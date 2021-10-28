Около половины сотрудников туротрасли вакцинировались от СOVID-19 в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 октября. /ТАСС/. Доля вакцинированных сотрудников туристической отрасли в Карелии приближается к 50%. Паспорта коллективного иммунитета получил 51 объект размещения туристов из более 500, сообщила в четверг во время заседания правительства республики начальник управления по туризму в регионе Анна Борчикова.

"Если брать по цифре (доля организаций, имеющих паспорт коллективного иммунитета - прим. ТАСС), то это 10%. Есть брать по количеству задействованных в отрасли, то здесь, наверное, к 50% этот показатель подходит", - сказала она.

Борчикова пояснила, что такая разница в показателях связана с тем, что среди организаций, которые принимают сегодня туристов, большое количество небольших, семейных проектов, в то время как паспорта коллективного иммунитета получили в основном крупные гостиницы и турбазы. Глава Карелии Артур Парфенчиков напомнил, что для работников сферы туризма, по распоряжению главного санитарного врача региона, вакцинация от коронавируса является обязательной.

"Если мы будем жить в максимально открытом формате, будет работать бизнес, естественно, наши экономические, социальные возможности будут гораздо выше. Поэтому сегодня можно по-разному определять цели вакцинации, но в том числе это вклад лично каждого в социально-экономическое развитие республики", - сказал Парфенчиков.

В республике также продолжают решать проблему нехватки мест размещения туристов. По словам Борчиковой, с июля по сентябрь 2021 года степень загруженности объектов находилась на уровне 80-100%. В 2021 году начали работать новые хостелы, гостиницы и гостевые дома, что позволило создать 153 места размещения, а также появились четыре новых глэмпинга. В них могут останавливаться еще до 85 человек. До конца года также откроются гостиницы и гостиничные комплексы с Сегеже, Сортавальском и Питкярантском районах. Таким образом, к новогодним праздникам в Карелии будет возможность предоставить туристам дополнительно 264 места единовременно.

Ранее власти региона ужесточили правила работы для отелей и гостиниц. Если раньше QR-код или любой аналогичный документ о наличии иммунитета к коронавируса у постояльца могли не спрашивать в организациях, имеющих паспорт коллективного иммунитета (привиты или переболели новой инфекцией не менее 80% сотрудников), то сегодня система QR-кодов распространяется на все объекты сферы туризма.

Статистика заболеваемости в Карелии

По данным Минздрава Карелии, в регионе с начала пандемии выявили 73 939 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 299 человек, из них 296 не были привиты. Выздоровели за все время 69 905 пациентов, умерли - 969. Доля сводных коек составляет 18,1%.