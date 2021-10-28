В Петербурге закончилась вакцина "Спутник Лайт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Вакцина от новой коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" закончилась на складе Петербурга, когда прибудет новая партия - неизвестно. Об этом в четверг сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

"Поставки всех вакцин зависят от Министерства здравоохранения, так как именно оно распределяет вакцину по регионам. Вакцины "Спутник Лайт" на сегодня на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет" - ответил на вопрос жителя комитет по здравоохранению Петербурга на официальной странице губернатора Александра Беглова во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что интерес к вакцинации от новой коронавирусной инфекции вырос после введения новых ограничительных мер и QR-кодов. В Петербурге заявок на вакцинацию через кол-центр 122 поступало втрое больше, чем обычно. Власти города рассчитывают вакцинировать не менее 60% взрослого населения, если сохранится подобная динамика.

Согласно справке, распространенной пресс-службой администрации города о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, всего с начала массовой вакцинации в городе сделали прививку первым компонентом более 1,6 млн человек, более 1,8 млн завершили цикл вакцинации. Запас вакцины составляет 714 085 доз. Сейчас в городе развернуты 175 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов, продолжается работа в пилотном режиме пункта в отделении "Почта России".

По последним данным, в Петербурге выявили 697 927 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 634 867 человек, умерли 23 646. За последние сутки в городе выявили 3 186 случаев заражения.