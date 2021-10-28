Более 40% осужденных за экстремизм выносят приговоры за призывы в интернете

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Почти две сотни человек получили в России приговоры суда в 2020 году за распространение призывов к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщила в ходе онлайн-заседания пленума Верховного суда России, где обсуждались поправки в постановление пленума 2011 года "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности", судья Верховного суда Елена Пейсикова.

"Согласно сведениям судебной статистики, в прошлом году за преступления экстремистской направленности постановлены обвинительные приговоры в отношении 394 лиц. При этом за призывы к осуществлению экстремистской деятельности были осуждены 184 лица, причем около 90% таких деяний было совершено с использованием сети Интернет", - сообщила судья.

В принятых в четверг разъяснениях пленума Верховного суда, включенных в постановление 2011 года "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности", Верховный суд акцентировал, что к основаниям для возбуждения уголовного дела за призывы к экстремистской деятельности относится "не только сам факт размещения в сети Интернет или иной информационно-телекоммуникационной сети текста, изображения, аудио- или видеофайла, содержащего признаки призывов к осуществлению экстремистской деятельности или действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, возбуждения вражды и ненависти, унижения достоинства человека либо группы лиц, но и иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, в том числе на направленность умысла, мотив совершения соответствующих действий". Уголовная ответственность за размещение материалов экстремистского характера на своей странице или на страницах других пользователей сети может наступать только в случаях, когда разместивший осознавал направленность деяния на нарушение основ конституционного строя и имел намерение побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности. Вопрос о том, является ли массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, преступлением, предусмотренным статьями 280, 280.1 или 282 УК РФ, либо административным правонарушением (статья 20.29 КоАП РФ) также должен разрешаться в зависимости от направленности умысла лица, распространяющего эти материалы.