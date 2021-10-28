На Кубани в 2022 году запустят программу "Развитие общественной инфраструктуры"

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в четверг утвердили краевую программу "Развитие общественной инфраструктуры" для строительства социальных объектов муниципального значения, ее реализация стартует в 2022 году, объем финансирования превысит 53 млрд рублей.

"В каждом муниципалитете есть планы, реализации которых люди ждут с особым нетерпением: школы, детские сады, объекты здравоохранения и инфраструктурные проекты. И еще многое-многое другое. Сведение объектов общественной инфраструктуры "под крышу" одной госпрограммы позволит, надеюсь, более надежно контролировать сроки их создания и качество соответствующих работ", - заявил председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Ранее муниципальные объекты общественной инфраструктуры строились в рамках программы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края". Новая программа, ориентированная именно на эти объекты социальной инфраструктуры, появилась путем выделения из нее подпрограммы и уже прошла "нулевые чтения".

Как сообщил министр экономики региона Алексей Юртаев, финансирование программы будет проводиться за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов, ее запускают в 2022 году, объем финансирования превысит 53 млрд рублей.