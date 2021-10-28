В Карелии вход в детские образовательные учреждения для родителей будет по QR-коду

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 октября. /ТАСС/. Родители смогут зайти в детские образовательные учреждения Карелии с 1 декабря только по QR-коду, справке о перенесенном за последние полгода COVID-19 или другому аналогичному документу. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

"С 1 декабря родителям при посещении детского сада, школы, организаций дополнительного образования, детско-юношеских спортивных школ необходимо будет предъявлять один из трех документов: QR-код, справку о вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании коронавирусом либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за три дня. Зайти в образовательное учреждение без этих документов будет нельзя", - написал он.

В республике на время общероссийских нерабочих дней продолжат работать все государственные учреждения. Отдельных запретов не вводилось на работу фитнес-залов, бассейнов, торговых центров, кафе и ресторанов. Ограничения по времени работы в ночное время касаются только предприятий общепита и ночных клубов. "Работа заведений общественного питания, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, дискотек теперь разрешаются только до 23 часов, а не до 1 часа ночи, как было ранее", - уточнил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что система QR-кодов теперь распространяется на все гостиницы и туркомплексы. По словам главы Карелии, после 7 ноября это ограничение снова будет касаться только тех мест размещения, у которых нет паспорта коллективного иммунитета, то есть доля привитых или переболевших COVID-19 сотрудников здесь ниже 80%.

По данным Минздрава Карелии, в регионе с начала пандемии выявили 73 939 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 299 человек, из них 296 не были привиты. Выздоровели за все время 69 905 пациентов, умерли - 969. Доля сводных коек составляет в специализированных клиниках составляет 18,1%.

На время нерабочих дней в Карелии закрыты все детские лагеря, в том числе дневного пребывания. Кружкам и секциям в Кондопожском, Медвежьегорском, Лоухском, Муезерском, Сегежском, Сортавальском, Калевальском районах, а также в Костомукше и Петрозаводске с 25 по 29 октября нужно организовать дистанционное обучение. В этих же муниципалитетах на тот же период на удаленку нужно перевести работу всех спортивных клубов и секций. Исключение делается только для кандидатов в сборные команды России и Карелии, а также для занятий на открытом воздухе и индивидуальных уроков.