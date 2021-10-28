Дербент и Анталья станут городами-побратимами

МАХАЧКАЛА, 28 октября. /ТАСС/. Дагестанский Дербент и турецкий город Анталья станут городами-побратимами для расширения двусторонних связей в области культуры и туризма. Об этом сообщил в четверг ТАСС по итогам встречи с мэром Антальи Мухиттином Беджеком врио министра туризма и народных художественных промыслов Дагестана Эмин Мерданов.

"Сегодня в рамках программы визита дагестанской делегации на международную туристическую выставку ATF21 встретился с мэром города Антальи Мухиттином Беджеком. Зачитал приветственный адрес главы города Дербента Рустамбека Пирмагомедова мэру города Антальи. В ходе встречи обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, расширения двусторонних связей в областях культуры и туризма, установления побратимских отношений между городами Дербент и Анталья. Полное понимание достигнуто, стороны изъязвили обоюдное желание стать городами побратимами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, со стороны властей Антальи имеется полная готовность оказать содействие в вопросах продвижения туристских услуг, товаров и продукции Дагестана в курортном городе, предоставления для этого специализированных выставочных и других площадок.

"Также была затронута тема организации гастролей ансамбля "Лезгинка" в Турцию с демонстрацией фильма-презентации туристических возможностей и народных художественных промыслов Дагестана", - добавил Мерданов.