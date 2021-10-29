Под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится более 877 тыс. жилищ россиян

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Более 877 тыс. мест проживания и хранения имущества россиян находятся под зашитой вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время под надежной защитой подразделений вневедомственной охраны находится более 877 тыс. мест проживания и хранения имущества граждан и около 390 тыс. объектов различных категорий и форм собственности. Служебная деятельность подразделений вневедомственной охраны не ограничивается только реагированием на сигналы "тревога", поступающие с охраняемых объектов и квартир граждан, - мобильные наряды групп задержания строевых подразделений службы, находясь на маршрутах патрулирования, вносят существенный вклад в поддержание общественного порядка на обслуживаемых территориях", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что 29 октября отмечается День вневедомственной охраны Росгвардии. Глава ведомства Виктор Золотов отметил, что уже почти семь десятилетий сотрудники вневедомственной охраны обеспечивают надежную защиту имущества граждан и организаций, принимают участие в реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности различных категорий объектов, а также вносят существенный вклад в дело обеспечения правопорядка на улицах и в общественных местах. Также, отметили в пресс-службе, глава Росгвардии поздравил личный состав подразделений с профессиональным праздником.