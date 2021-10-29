Politico: главная судья Вашингтона раскритиковала подход Минюста к делу о штурме Капитолия

ТАСС, 29 октября. Действия, проводившиеся Министерством юстиции США в отношении участников штурма Капитолия 6 января "граничили с шизофренией" и запятнали репутацию страны во всем мире, считает глава федерального суда Вашингтона Бэрил Хауэлл. Об этом в четверг сообщила газета Politico.

Как пишет газета, во время процесса над одним из участников штурма судья выразила мнение, что заключение федеральными прокурорами сделки о признании вины с подозреваемыми в штурме "граничило с шизофренией". Она подвергла критике действия Минюста в отношении обвиняемых, назвав их "запятнавшими репутацию США в мире и позволившими бунтовщикам угрожать мирной передаче власти в стране".

Хауэлл заявила, что сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, проникшие в здание Капитолия 6 января, не были простыми нарушителями порядка. Она подчеркнула, что все участники проникновения, которых, по подсчетам Минюста, было от 2 до 2,5 тыс. человек, являются "пособниками нападения на республику".

Беспорядки в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.