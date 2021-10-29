В Приморье с 30 октября введут QR-коды для посещения общепита и учреждений культуры

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Власти Приморья с 30 октября введут в регионе дополнительные эпидемиологические ограничения. Посетить учреждения культуры и спорта, а также заведения общепита можно будет только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации либо перенесенном заболевании, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

Ранее систему QR-кодов планировалось ввести с 15 ноября. Однако из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и рекордного количества выявленных случаев заражения за сутки - 270 за 28 октября и 275 за 29 октября, принято решение внедрить ограничения раньше.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по распространению COVID-19 в Приморье вновь будут ужесточены санитарно-эпидемиологические меры. Глава Роспотребнадзора края предложила начать внедрение дополнительных ограничений с субботы, 30 октября. Теперь при посещений мест общепита, учреждений культуры и спорта граждане в обязательном порядке должны предъявлять QR-коды о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании, полученные через госуслуги. Доступ в эти учреждения граждан с медотводом будет возможен только при наличии справки определенного образца, выданной медучреждением", - говорится в сообщении.

На период режима повышенной готовности в Приморье, помимо уже приостановленных мероприятий, вводится временное ограничение на оказание в торговых центрах услуг общественного питания, работу детских игровых комнат и развлекательных центров. С 23:00 до 06:00 рестораны, клубы и бары должны обеспечить только обслуживание навынос. Исключение составляют организации, расположенные в зданиях авто-, железнодорожных и морских вокзалов, а также аэропортов.

Граждане должны продолжить соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и другие санитарно-противоэпидемические меры. Кроме QR-кода посетителям развлекательных, культурных и спортивных учреждений необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Не предоставлять данные могут только несовершеннолетние. Непривитые граждане старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

Работодателям рекомендовано обеспечить перевод на дистанционную работу сотрудников старше 60 лет, граждан с хроническими заболеваниями на четыре недели для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета. Также предстоит освобождать от работы в течение двух дней, с сохранением зарплаты, работников при вакцинации.