В Ямало-Ненецком округе запретили проводить культурно-массовые мероприятия в нерабочие дни

ТАСС, 29 октября. Культурно-массовые мероприятия не будут проводиться в Ямало-Ненецком автономном округе в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября. При этом музеи, библиотеки, кинозалы можно будет посещать в индивидуальном порядке при наличии QR-кода, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"С 30 октября по 7 ноября временно ограничивается посещение государственных и муниципальных организаций в сфере культуры. В этот период полностью запрещены культурно-массовые мероприятия, приостановлены занятия в клубных формированиях. Разрешается индивидуальное посещение музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений (кинозалов) при наличии QR-кода, свидетельствующего о проведении вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что акция "Ночь искусств" на Ямале пройдет дистанционно. Так, творческие встречи и лекции пройдут онлайн в аккаунте Национальной библиотеки ЯНАО в социальной сети "ВКонтакте", также будут организованы онлайн-выставки в музеях. Некоторые культурно-массовые мероприятия перенесены, например, межрегиональный конкурс эстрадного творчества "Полярная звезда" пройдет в январе.

4 ноября все учреждения культуры будут закрыты для посетителей, уточнили в пресс-службе.

С начала пандемии на Ямале выявлено более 53 тыс. случаев заражения коронавирусом. Последние месяцы в регионе фиксируется более 100 случаев заболевания каждые сутки, за последние выявлено 137 новых случаев. В регионе введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, а также с 25 октября действует система пропуска по QR-кодам - в культурные, досуговые и спортивные заведения. 29 октября ямальские власти сообщили, что округ находится на пике четвертой волны.