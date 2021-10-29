Депутат просит ГП оценить законность требований "Россгостраха" к семье погибшего подростка

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") просит Генеральную прокуратуру РФ и уполномоченного по правам человека РФ проверить законность действий страховой компании "Росгосстрах", которая требует компенсации у семьи школьника, сбитого насмерть электричкой. Об этом депутат сообщила на своей странице в Instagram в пятницу.

"Написала запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, а также в аппарат уполномоченного по правам человека РФ с просьбой проверить законность действий и дать оценку действиям страховой компании", - отмечает Лантратова.

По ее словам, компания "Росгосстрах" потребовала компенсацию в сумме 400 тыс. рублей от семьи 15-летнего школьника, которого в ноябре 2019 года насмерть сбила электричка в подмосковном Солнечногорске. Подросток переходил пути по наземному переходу в наушниках и не заметил приближающийся поезд. Он скончался от полученных травм до прибытия скорой. "Теперь в досудебной претензии, направленной родителям ребенка, "Росгосстрах" требует с законных представителей погибшего возместить ущерб "за поврежденный поезд". В "Россгострахе" объяснили, что школьник нарушил правила нахождения у железнодорожных путей, что несовершеннолетние с 14 лет сами несут ответственность за причиненный вред", - добавила депутат, отметив, что теперь обязательства перед страховой компанией возникли у законных представителей погибшего подростка.

Лантратова считает, что требовать компенсацию с матери, которая потеряла сына, "цинично и бесчеловечно". "Еще эта трагическая история подняла проблему отсутствия грамотной системы просвещения детей и подростков основам безопасности жизнедеятельности", - считает Лантратова. Она отметила, что планирует обсудить этот вопрос на ближайшем заседании комитета Госдумы по просвещению.