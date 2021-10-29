В Литве полиция расследует дело о незаконной выдаче 200 документов о вакцинации

ВИЛЬНЮС, 29 октября. /ТАСС/. Литовская полиция ведет расследование по делу о более чем 200 случаях незаконного получения документа о вакцинации - так называемого паспорта возможностей. Об этом в пятницу сообщил департамент полиции при МВД республики.

"По делу проходят шесть подозреваемых - работники одной из столичных поликлиник, - которые за деньги внесли в электронную базу данных системы здравоохранения сведения более чем о 200 лицах, которые якобы привились от коронавируса, хотя вакцинацию не прошли", - говорится в сообщении.

Благодаря этому подлогу зарегистрированные в системе лица смогли получить сертификат о вакцинации, без которого нельзя попасть в крупные торговые центры, ряд других магазинов, посещать кафе и рестораны, массовые мероприятия. Подозреваемые отстранены от исполнения служебных обязанностей, с них взята подписка о невыезде.

В прошлую пятницу полиция провела рейд по проверке сертификатов о вакцинации. Было установлено около 40 случаев использования чужого документа.

Первый случай незаконного использования документа о вакцинации был установлен 23 сентября. Его при входе в торговый центр в Вильнюсе представил 49-летний гражданин Узбекистана, работающий в столице Литвы на строительстве. Он предъявил документ в смартфоне, однако у охраны вызвало подозрение несоответствие внешности мужчины литовской фамилии владельца. Нарушителя задержали. Дело было передано в суд, который назначил за подлог штраф в размере €5 тыс.

Паспорт возможностей выдается привившимся от коронавируса и переболевшим ковидом людям.