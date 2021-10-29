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Посольство РФ в Латвии назвало приговор журналисту Алексееву политически мотивированным

Диппредставительство также призвало мировое сообщество обратить внимание на преследование инакомыслия в республике

РИГА, 29 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Латвии назвало политически мотивированным обвинительный приговор оппозиционному русскоязычному журналисту Юрию Алексееву и призвало мировое сообщество обратить внимание на преследование инакомыслия в этой балтийской республике.

"Призываем в очередной раз авторитетные органы ООН, ОБСЕ и СЕ обратить, наконец, внимание на сегодняшний, как представляется, политически мотивированный вердикт Пардаугавского суда г. Рига в отношении Юрия Алексеева, который ясно указывает на "нечистоплотность" местных госструктур при соблюдении международных обязательств, взятых на себя Латвией", - говорится в сообщении, размещенном в Facebook диппредставительства в пятницу.

"Латвийская фемида продолжает беспощадное наступление на любое проявление инакомыслия, выхолащивая ростки свободы слова и тщательно искореняя чуждое ей мировоззрение, - указало посольство РФ. - В ход идут притянутые за уши факты и всевозможные домыслы. Так сегодня случилось и с известным латвийским журналистом Юрием Алексеевым, основателем популярной в Латвии интернет-площадки IMHOClub, именно в тот день, когда Генеральная Ассамблея ООН рассматривает ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав человека в мире".

Пардаугавский суд Риги ранее в пятницу приговорил Алексеева к 1 году и 2 месяцам лишения свободы, как и требовал прокурор. Прокуратура Латвии выдвинула обвинения в отношении Алексеева по трем статьям уголовного закона страны - разжигание национальной розни, незаконное хранение боеприпасов и распространение детской порнографии.

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