Около 100 человек смогут написать географический диктант в историческом парке в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Порядка 100 человек смогут принять участие в акции "Географический диктант", которая пройдет 14 ноября на площадке исторического парка в Махачкале. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе мультимедийного комплекса "Россия - моя история".

"14 ноября на площадке исторического парка "Россия - моя история" пройдет международная просветительская акция РГО "Географический диктант - 2021". Ожидаем около 100 участников с учетом отграничений, связанных из-за пандемии коронавируса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, цель акции - популяризация географических знаний, повышение интереса к науке географии и национальному наследию.

"В программе акции викторина на знание вопросов по географии Дагестана, победители которого получат специальные призы и подарки", - добавили в историческом парке.

Акция "Географический диктант" проводится с 2015 года, в 2017 году она стала международной. В 2020 году в Дагестане подготовили более 30 площадок для акции.