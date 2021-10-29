Разработчик "Ковивака" сообщил о постоянном контакте с ВОЗ для одобрения препарата

ВЕРОНА, 29 октября. /ТАСС/. Разработавший вакцину от коронавируса "Ковивак" Центр им. Чумакова находится в постоянном контакте с Всемирной Организацией Здравоохранения для одобрения "Ковивака" и надеется, что процесс не затянется. Об этом ТАСС заявил директор по развитию центра Константин Чернов в кулуарах Евразийского экономического форума.

"Процесс двигается. Это, действительно, процесс, в который мы вошли летом и продолжаем двигаться. Мы с ними находимся в постоянной коммуникации, они запрашивают дополнительную информацию, мы ее предоставляем. Надеемся, что как только мы ответим на все их вопросы, все произойдет. К нам регулярно ездит делегация ВОЗ, так как еще до всех "ковидных" событий мы были единственным учреждением в стране, которое поставляло в объемных количествах вакцину от желтой лихорадки на международный рынок. С желтой лихорадкой это заняло несколько лет, с "Ковиваком", я думаю, это будет намного быстрее. Но я бы погрешил против истины, если бы назвал конкретные сроки", - отметил Чернов.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (Центр имени Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).