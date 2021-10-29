"ВИМ-Авиа" полностью расплатилась с долгами бывшим сотрудникам

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Накопившиеся еще в 2017 году долги авиакомпании "ВИМ-Авиа" перед бывшими работниками полностью погашены, сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Ранее авиакомпания была признана банкротом. По данным надзорного ведомства, по состоянию на 1 июля 2021 года у авиакомпании оставался долг перед 1 278 работниками в размере 316 млн рублей. "По результатам принятых Приволжской транспортной прокуратурой мер 1 118 работникам предприятия в период с июля по октябрь 2021 года выплачена заработная плата в сумме 281,5 млн рублей, несмотря на позицию Следственного комитета РФ об отсутствии оснований для снятия ареста с имущества авиакомпании", - сообщили в Генпрокуратуре.

Оставшиеся 34,5 млн рублей были переведены на депозит нотариуса в связи с отсутствием у конкурсного управляющего авиакомпании актуальных реквизитов остальных работников. После предоставления гражданами указанных сведений им будет перечислен оставшийся долг по заработной плате.

Для обеспечения надлежащего исполнения приговора суда в части взыскания имеющейся задолженности по заработной плате по ходатайству следователя в июле 2018 года судом был наложен арест на имущество авиакомпании. По результатам торгов между авиакомпанией и другим юридическим лицом 29 апреля 2021 года заключен договор купли-продажи имущества авиакомпании стоимостью 495 млн рублей. Из-за ареста имущества средства не могли быть выплачены экс-сотрудникам и Генпрокуратура в сентябре 2021 года попросила СК снять арест.

"ВИМ-Авиа" - бывшая российская авиакомпания, базировавшаяся в аэропорту Домодедово, входила в холдинг "ВИМ-Авиа" совместно с авиакомпанией "Русское небо". Завершила полеты 15 октября 2017 года из-за крупной финансовой задолженности. В июне этого года Мещанский суд Москвы приговорил за мошенничество в сфере кредитования к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима генерального директора авиакомпании Александра Кочнева, к трем годам и шести месяцам - главного бухгалтера Екатерину Пантелееву. По данным СК, владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев, а также гендиректор, финансовый директор и главный бухгалтер с 2015 по 2017 год закупали нефтепродукты и топливо по завышенным ценам у подконтрольных им фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами. Мурсекаев и финансовый директор авиакомпании скрылись от следствия. Они арестованы заочно и объявлены в международный розыск.