Кинотеатры и спортклубы приостановят работу на Ставрополье в нерабочие дни

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Работу кинотеатров, парикмахерских, салонов красоты, спортивных учреждений и других организаций приостановят на Ставрополье в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края.

"На это время в крае приостанавливается работа ряда организаций. В том числе закрываются зоопарки, кинотеатры, салоны красоты и парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, тренажерные залы и фитнес-клубы, все закрытые спортивные объекты", - говорится в сообщении.

В крае также приостанавливается работа ярмарок, на которых реализуются непродовольственные товары, а также объектов розничной торговли непродовольственными товарами, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Под запретом также проведение организованных детских экскурсий.

Ранее сообщалось, что в период нерабочих дней на Ставрополье также приостановлена деятельность предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00, библиотек, выставочных залов и домов культуры. Не вакцинированные от коронавируса граждане старше 60 лет обязаны соблюдать самоизоляцию.