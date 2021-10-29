В Железноводске создадут Семейный терренкур

ПЯТИГОРСК, 29 октября. /ТАСС/. Семейный терренкур создадут в Курортном парке Железноводска Ставропольского края. В нем разместят парковую мебель, символизирующую жизненный цикл семьи, сообщил ТАСС в пятницу глава курорта Евгений Моисеев.

"В Железноводске приступили к проектированию единственного в России Семейного терренкура. Тематическую парковую мебель на терренкуре установят от одиночной маленькой лавочки до большой скамьи вокруг семейного стола. Парковая мебель будет символизировать жизненный цикл каждой семьи, рождение детей и внуков", - сказал Моисеев.

По его словам, терренкур, который не ремонтировали более 40 лет, соединит Пушкинский сквер и Зеленый театр, который также будет отремонтирован.

"Благодаря поддержке губернатора Владимира Владимирова у нас появляется возможность отремонтировать и создать еще один тематический терренкур в нашем Курортном парке. Мы продолжаем создавать инстаграм-курорт, где в каждом уголке будет интересно отдыхать, гулять, найти занятие по душе, делать фото и выкладывать в сеть", - рассказал глава Железноводска.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.