Самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет ввели в Смоленской области

ТАСС, 29 октября. Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, согласно которому непривитых жителей старше 60 лет обязуют соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации в пятницу.

"Лицам в возрасте 65 лет и старше (невакцинированным лицам в возрасте 60 лет и старше) необходимо принять меры по соблюдению режима полной изоляции, за исключением посещения медицинской организации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, данной категории граждан рекомендуется пользоваться помощью волонтерских организаций для покупки продуктов и лекарств. Работодателей обязали перевести на удаленный график работы жителей старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, беременных женщин и непривитых граждан, которые не имеют противопоказаний к вакцинации. Кроме того, работникам в сфере гостиничного дела необходимо тестироваться на коронавирус раз в три дня. Изменения вступили в силу с момента опубликования их в указе, о сроках действия на данный момент не сообщается.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 26 октября, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 60 555 случаев заражения коронавирусом, из них 596 - за последние сутки. Выздоровели 47 827 человек, 1 906 пациентов умерли. Уровень коллективного иммунитета составляет 43,6%.

В Смоленской области введены ограничения на посещение ряда учреждений, в том числе торговых центров, универмагов, салонов красоты и общепита. Для их посещения требуется предоставить сертификат или QR-код, подтверждающие вакцинацию, справку об отрицательном результате теста на ковид, о перенесенной коронавирусной инфекции либо медицинский отвод. В регионе объявлены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за перегрузки системы здравоохранения.