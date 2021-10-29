Более 7 тыс. продуктовых наборов раздали малоимущим в школах Владикавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 октября. /ТАСС/. Более 7 тыс. продуктовых наборов раздали малоимущим семьям во Владикавказе, в которых есть школьники. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"Комбинат школьного питания подготовил 7 140 продуктовых наборов, их раздали в школах Владикавказа малоимущим семьям, в которых есть школьники. В продуктовом наборе пять позиций: молоко, макароны и рис, сахар и подсолнечное масло. <...> Все продукты проверенного качества", - говорится в сообщении.

Наборы раздали в течение трех дней. В администрации пояснили, что стоимость продуктового набора формируется из установленной стоимости одного обеда (72 рубля) и составляет 360 рублей.

Как рассказала технолог комбината Зарина Хетагурова, прежде чем остановиться на том или ином продукте, была проведена проверка на ферме, чтобы убедиться в том, что изготовителем соблюдаются все стандарты качества. "Хочу подчеркнуть, что руководство комбината очень тщательно следит за качеством, исключая возможность использования в рационе сублимированных продуктов, непроверенных или не соответствующих ГОСТу марок", - приводятся слова Хетагуровой на сайте.

Как отмечается, все ученики младших классов получают горячие завтраки по федеральной программе. Тогда как горячие обеды для детей из малоимущих семей - это зона ответственности республиканских властей, которые и приняли решение о проднаборах.

"После появления указа главы Сергея Меняйло о финансировании школьного питания из бюджета республики, а не муниципалитетов, школы перестали зависеть от готовности районных властей обеспечивать школьников горячими обедами. Однако продуктовую корзину и меню в районах формируют самостоятельно, поэтому марки продуктов могут отличаться от тех, что представлены в наборах комбината школьного питания", - пояснили в администрации города.