В Калининградской области выплату при рождении ребенка с 2022 года увеличат на 15%

КАЛИНИНГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Власти Калининградской области с 2022 года увеличат размер региональной единовременной выплаты при рождении первого ребенка в семье на 15% - до 345 тыс. рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В соответствии с поручением губернатора Калининградской области Антона Алиханова разработан проект постановления, предусматривающий увеличение с 1 января 2022 года выплаты на 15% - с 300 тыс. до 345 тыс. рублей. Индексация распространяется и на те сертификаты, которые семьи уже получили, но не успели ими воспользоваться. Если сумма потрачена частично, будет выполнен перерасчет на ее остаток", - сказала министр социальной политики области Анжелика Майстер, которую цитирует пресс-служба.

Региональная мера соцподдержки введена в 2020 году, с начала ее действия выдано 868 сертификатов. При этом 551 человек уже воспользовался сертификатом в полном объеме: улучшены жилищные условия, приобретены автомобиль, мебель, бытовая техника, детские товары. Обратиться за сертификатом в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг женщина должна до исполнения ребенку одного года. В областном бюджете 2022 года на предоставление данной выплаты предусмотрено более 186 млн рублей.