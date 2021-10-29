Памятник изобретателю телевидения Борису Розингу открыли в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Памятник известному российскому ученому-физику, изобретателю принципа передачи телевизионного изображения Борису Розингу открыли в пятницу в Архангельске, говорится в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

"В Архангельске открыли памятник выдающемуся русскому ученому-физику Борису Львовичу Розингу. Торжественная церемония открытия состоялась в Архангельском колледже телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга - филиале Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича", - говорится в сообщении.

Участие в церемонии приняли министр связи и информационных технологий Архангельской области Павел Окладников, ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Сергей Бачевский, а также дочь ученого Наталья Нельсон и его правнук Дмитрий Нельсон. С инициативой увековечить память Розинга выступил Архангельский колледж телекоммуникаций. Инициативу поддержали архангельская общественная комиссия по городской топонимике и депутаты Архангельской городской Думы. "Открытие памятника станет вкладом Санкт-Петербургского государственного университета в сохранение исторической памяти о достижениях российских ученых, послужит укреплению приоритетов российской науки в развитии телевидения, воспитанию у молодого поколения патриотизма и бережного отношения к прошлому нашей Родины", - сказал на открытии Бачевский.

Борис Розинг (1869-1933) родился в Санкт-Петербурге. В 1907 году он изобрел первый электронный метод записи и воспроизведения изображения, использовав систему электронной развертки (построчной передачи) в передающем приборе и электронно-лучевую трубку в приемном аппарате. В течение жизни он создал более 120 различных схем и систем телевизионных устройств. В 1931 году Розинг был арестован по "делу академиков" и сослан на три года в рабочий поселок Лименда, откуда был переведен в Архангельск. Он преподавал на кафедре физики Архангельского лесотехнического института. Розинг умер в Архангельске в 1933 году, похоронен на Вологодском кладбище. В 1957 году Президиумом Ленинградского городского суда Розинг был полностью оправдан. В честь ученого в Архангельске в 1986 году названа улица в центральной части города.