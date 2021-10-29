Росстат сообщил о 39,6 тыс. умерших в сентябре из-за коронавируса в России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 39 638 человек в сентябре 2021 года, причем в 34 403 случаях вирус был идентифицирован, а в 5 235 он предполагался. Это следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.

"COVID-19 как основная причина смерти. В сентябре 2021 года зафиксировано 34 403 таких случая. COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в сентябре 5 235", - говорится на сайте ведомства.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сентябрь в России умерли 24 128 человек.

Согласно данным Росстата, за аналогичный период 2020 года число смертей от ковида как основной причины составило 5 438.

Коронавирус не являлся основной причиной, но повлиял на исход в 970 случаях в сентябре 2021 года, при этом на смерть 3 657 человек ковид не оказал значимого влияния, хоть и был идентифицирован.

По уточненным данным за август 2021 года, коронавирус стал основной причиной смерти 44 217 человек: у 39 332 вирус был идентифицирован, а в 4 885 он предполагался. В 1 258 случаях вирус оказал существенное влияние на летальный исход, а в 4 455 случаях ковид не повлиял на смерть, однако был подтвержден.