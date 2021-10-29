Естественная убыль населения за девять месяцев 2021 года составила 675,7 тыс. человек

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Естественная убыль населения составила 675,7 тыс. человек за январь-сентябрь 2021 года, что на 288,6 тыс. больше, чем за девять месяцев 2020 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.

По данным ведомства, за девять месяцев 2021 года родились 1,049 млн детей и умерли 1,725 млн человек. За аналогичный период 2020 года родились 1,068 млн детей, 1,455 млн человек умерли. Естественная убыль за январь-сентябрь 2020 года составила 387,1 тыс. человек.

Число браков за девять месяцев 2021 года составило 717 тыс., а число разводов - 483,6 тыс.