Голикова сообщила, что ниже всего коллективный иммунитет к ковиду в Дагестане

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к коронавирусу среди российских регионов сейчас выше всего в Подмосковье, Туве и Москве. Самый низкий показатель зафиксирован в Дагестане, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Наилучшие показатели коллективного иммунитета отмечаются в Московской области (66,1%), Республике Тыва (65,1%), г. Москве (62,7%), г. Санкт-Петербурге (62,0%), г. Севастополе (61,1%). Наименьшие показатели коллективного иммунитета в Республике Дагестан (21,9%), Кабардино-Балкарской Республике (29,3%), Республике Татарстан (31,6%), Камчатском крае (32,2%), Томской области (32,6%)", - сказала она.

В России провели более 50,9 млн полных циклов вакцинации от коронавируса, а прививку первым компонентом сделали 56,8 млн раз. При этом уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 45,7% до 46,8%.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России переболели коронавирусной инфекцией более 8,4 млн человек. Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения. По словам Голиковой, это более 90 млн человек, и достичь этот показатель удастся к 1 ноября 2021 года. При этом для достижения показателя необходимо успеть ревакцинировать более 7 млн человек, отмечала она.