Попова: соблюдение мер безопасности позволит встретить Новый год в привычном режиме

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Соблюдение мер безопасности и вакцинация от коронавируса в период объявленных нерабочих дней позволят провести Новый год в привычном режиме, заявила в пятницу руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Конечно, эти дни (период нерабочих дней - прим. ТАСС) надо использовать для того, чтобы сделать прививку тем, кто еще не сделал. Вот как мы сейчас тщательно и аккуратно проведем эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к новогодним праздникам, чтобы уже отпраздновать, как мы привыкли. Я имею надежду, что так и будет, если мы проведем с соблюдением всех правил эти дни и привьемся, как раз до Нового Года мы успеем", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

На вопрос ведущей, "угрожает ли [Попова] новыми ограничениями", глава Роспотребнадзора ответила: "Нет, вовсе нет".

Попова отметила, что период нерабочих дней необходимо максимально провести с семьей, а также на свежем воздухе. "Лучше не собираться большими компаниями, лучше не приглашать к себе в гости никого и не ходить в гости, потому что это распространение инфекции. А нам нужно это разорвать", - добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов приняли решение объявить их раньше.