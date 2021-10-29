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Пандемия COVID-19

Попова заявила, что рост заболеваемости ковидом в России связан с "игнорированием вируса"

Глава Роспотребнадзора отметила, что рост заболеваемости COVID-19 также наложился на сезон острых респираторных инфекций

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Рост заболеваемости COVID-19 в России связан с тем, что меры по профилактики коронавируса не были соблюдены в нужное время, происходило "игнорирование вируса". Об этом в пятницу сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Летом спад был не во всех субъектах, и отсутствие должных мер, должного контроля за ними, совершенное игнорирование присутствия вируса в популяции привело к тому, что к началу сезона, к сентябрю мы пришли с высокими цифрами общей заболеваемости в стране", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова добавила, что рост заболеваемости ковидом также наложился на сезон острых респираторных инфекций. "Когда мы все собрались, мы все перемешались в коллективах. Обычная история, когда после 10-15 сентября растут все острые респираторные вирусные инфекции у людей, и к ним присоединился новый коронавирус. Конечно, неизбежно должно быть увеличение количества заболевших, что мы сегодня и видим", - заключила она.

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