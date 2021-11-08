Путеводитель по кубинскому пляжному отдыху

На Кубе идет обратный отсчет. С ноября власти республики постепенно отменяют основные антиковидные ограничения. С середины месяца обещают зеленый коридор всем, кто привит. Признаваться будут любые российские вакцины. Отели, которые были закрыты долгие месяцы, возобновят работу. Поэтому туристам самое время определиться с пляжем и отелем. Цена десятидневного тура - от 70 тыс. рублей на человека. Куба ждет

Лучшие курорты Острова свободы Любой вам скажет: прежде всего - Варадеро. Этот курорт знают во всем мире, он входит в перечень лучших пляжей Земли и пользуется неизменной популярностью среди туристов. Здесь и сто лет назад уже были отели. Первый появился в 1915 году. На берегу выстроили двухэтажное деревянное здание и назвали его, конечно же, "Варадеро". Позволить себе номер в этой гостинице могли только представители элиты. Впрочем, в начале прошлого века пляжный туризм на Кубе был только в самом зачатке. По данным историков, еще в 40-е годы на Кубе насчитывалось лишь около 5,8 тыс. гостиничных номеров и на Варадеро - всего 504. Сейчас на узкой полоске полуострова Хикакос шириной в километр располагаются десятки отелей. Здесь есть фешенебельные гостиницы крупных международных сетей, есть и небольшие двух- и трехзвездочные отели. Нескончаемая береговая линия тянется на 20 с лишним километров. Слева - Мексиканский залив, справа - Атлантический океан, под ногами - мельчайший песок, за спиной - вся гостиничная инфраструктура. Здесь есть аэропорт, но и до Гаваны недалеко: два с половиной часа езды. Большинство отелей на курорте Варадеро работают по системе all inclusive. Iberostar Selection Varadero. Пять звезд, свой пляж почти на полкилометра, 386 номеров, Wi-Fi, спа, рестораны, бары, водные аттракционы, танцевальные уроки. Golf Resort Melia Las Americas, один из 40 отелей, которые принадлежат на Острове свободы испанской гостиничной сети. Этот пятизвездочный отель только для взрослых: десять ресторанов и баров, четыре бассейна с пресной водой, спа, турниры по гольфу, пляж в десяти метрах от гостиницы. Есть привилегированная зона - Level: для ее клиентов отдельный ресторан, VIP-сервис, индивидуальный бар с премиум-напитками, меню подушек и приготовление ванны с солью и свечами. Рядом еще один отель той же сети - Melia Internacional Varadero 5*. Здесь та же система all Inclusive, около 20 баров и ресторанов, центр водных видов спорта, 325 метров пляжа, теннисные корты, спа. Подходит для молодежи: очень много развлечений. Эксклюзивный сервис ждет клиентов зоны Level, куда можно с детьми, и Level для взрослых, там номера оснащены системой "умный дом". Те, кто отдыхал в этом недавно открывшемся отеле, оставляют на сайте отзывы про рай на земле. Пятизвездочный отель еще одной крупной в Латинской Америке гостиничной сети Royalton Hicacos Resort & Spa - тоже только для взрослых. Гостям здесь обещают роскошь. По вторникам, четвергам и в Кубинский день - а он по пятницам - пенные вечеринки, спа, бассейны, восемь ресторанов, есть пакет услуг для любителей гольфа, программы для молодоженов и их гостей.

Кайо Коко Еще один популярный на Кубе курорт - Кайо Коко. Он продолжал работать в этом году, пока большая часть страны была закрыта для туристов. Остров архипелага Хардинес-дель-Рей (Сады короля) к северу от Кубы со своим аэропортом и отелями с системой all inclusive славится пляжами и эндемиками: 22 км мельчайшего, похожего на пудру, песка, более 200 видов животных (прежде всего, это, конечно, птицы - колибри, зеленый дятел, фламинго), 360 видов растений. С главным островом Кайо Коко соединяет 17-километровая дамба. Здесь хорошо отдыхать с маленькими детьми - в воде неглубоко. На острове нет местных поселений, кубинцы на Кайо Коко бывают только по работе. Pullman Cayo Coco 5* - отель для семейного и активного отдыха: 522 делюкс-номера, отдельная зона для взрослых, восемь ресторанов, десять баров, семь бассейнов, пляж длиною 600 метров, спа, детский клуб и Золотая вилла с кухней, гостиной и спальней, сауной, джакузи, частными бассейном и садом. Tryp Cayo Coco 4* - большой, недорогой отель сети Melia для семейного отдыха, с озером и фламинго, десятью ресторанами и барами и пляжем Ларго на 800 метров. Еще один отель этой же сети для взрослых - Melia Cayo Coco - был отмечен в 2018 и 2019 годах сертификатом качества TripAdvisor. 400 метров пляжа, пять ресторанов, семь баров, фитнес-центр, теннисные корты, пляжный волейбол, дайвинг, рыбалка. Все отели работают по системе all inclusive. Кайо Гилльермо Крошечный остров к северо-западу от Кайо Коко был выбран немецкой гостиничной сетью Kempinski для пятизвездочного отеля Cayo Guillermo Resort Kempinski. Он открылся в конце 2019 года, а потом закрылся из-за пандемии. Сейчас там готовятся к приему гостей: забронировать номер в этой роскошной гостинице можно с 1 января 2022 года. Семь ресторанов и баров, бунгало и виллы, спа, и все это на самом конце острова - рай для эскапистов. Стоит отметить, что этот отель не работает по системе all inclusive. Зато он находится в километре от пляжа Пилар, около которого рыбачил Хемингуэй. Здесь, как и во всех отелях Kempinski, в рамках борьбы с пандемией действует программа "Сервис в белых перчатках": постоянно дезинфицируются ключ-карты, каждые два часа обрабатываются все предметы в лобби, пересмотрен порядок уборки в номерах и общественных зонах. Кайо Крус Недалеко от Кайо Коко находится маленький остров Кайо Крус. О нем пока знают немногие. Здесь всего два работающих отеля, а третий откроется в декабре. Вообще в этом сезоне на Кубе планируется ввод в эксплуатацию 4 тыс. гостиничных номеров. Об этом на октябрьской пресс-конференции в Гаване, приуроченной к началу высокого сезона на Кубе, сообщил журналистам министр туризма республики Хуан Гарсиа Гранда. Всего же к 2030 году, в соответствии с государственной стратегией развития архипелага Хардинес-дель-Рей, гостиничный фонд островов должен увеличиться на 25 тыс. номеров. Iberostar Selection Esmeralda будет работать по системе all inclusive. Он только для взрослых, в нем есть зона Level c эксклюзивным набором услуг. Бронировать номера можно с 22 декабря, как раз чтобы встретить Новый год во всем новом.

Ольгин Курортная провинция Ольгин на северо-востоке Кубы - это десятки километров живописных пляжей. Самые известные из них - Эсмеральда, Пескеро, Гуардалавака. Славу этим местам обеспечил Христофор Колумб, который, как считается, высадился на Кубе где-то здесь. Отель сети Melia Paradisus Rio de Oro Resort & Spa 5* работает по системе all inclusive и предназначен только для взрослых постояльцев. Гордость отеля - спа-центр, не раз отмеченный наградами Всемирного совета по туризму и путешествиям. Здесь, как и во всей гостиничной сети Melia, принимаются особые санитарные меры, сертифицированные французской компанией Bureau Veritas, одним из лидеров в области экспертизы. Восемь ресторанов, семь баров, виллы с личными бассейнами и саунами и отдельным входом на пляж. Пляж Эсмеральда - в 100 метрах от отеля. Вход только для постояльцев отелей. Рядом пляж Пескеро, где находится эксклюзивная часть пятизвездочного отеля Iberostar Selection Holguin - Coral Level. Гостиница, работающая по системе all inclusive, готова принимать постояльцев с 1 декабря. Отель - из новых, так что "уставших" номеров там точно нет. Как и во всех отелях сети Iberostar, в этой гостинице принят особый санитарный протокол. Для соблюдения социальной дистанции установлен лимит заполняемости в 70%. Новый свод правил прошел проверку в международной компании SGS, которая является одним из основных игроков рынка сертификации. У пляжа Гуардалавака, который в XVI-XVII веках облюбовали пираты, находится недорогой четырехзвездочный отель Brisas Guardalavaca кубинской гостиничной сети Cubanacan. В нем 437 номеров в главном здании и в бунгало, есть 80 мини-люксов. Во всех номерах - балкон или терраса, кондиционер, мини-бар, фен, кофеварка, утюг, гладильная доска, сейф и спутниковое телевидение. Недавно подключили Wi-Fi на всей территории отеля. Исследование Mediascope показывает, что большинство россиян в 2021 году, хоть и провели отпуск дома, но мечтали о загранице. И прежде всего о море. Люди устали от пандемии, им хочется на пляж. Варадеро среди россиян - на первом месте. По данным Министерства туризма Кубы, за последние шесть лет спрос на этот курорт у наших соотечественников вырос на 38%. Но пока самолеты летают туда только из Москвы. Власти Кубы очень рассчитывают на то, что прямые рейсы на Варадеро появятся и из других городов России. Ждут кубинские власти и возобновления полетов в Камагуэй, Ольгин, Кайо Санта Мария. К приему россиян в этих аэропортах готовы. На Кубе продолжают действовать масштабные антиковидные меры, в рамках которых - тотальная вакцинация населения. В частности, к 15 ноября, как заявляет Министерство туризма республики, полностью должны будут привиты все медики, работники туриндустрии, транспортных служб, таможни, - то есть все, кто может контактировать с отдыхающими.

Погода на Кубе Куба - это тропики. Погоду на Острове свободы делают пассаты, гольфстрим и близость к тропику Рака. Влажность круглогодично высокая, максимума достигает на рассвете и в горах. Зимой теплее на юго-востоке, но и на западе температура не падает ниже +19 °C. Здесь два сезона - дождливый (с весны по осень) и сухой (он как раз начинается). В дождливый сезон выпадает около 80% годовых осадков. В ноябре обычно уже сухо. В Варадеро или Гаване, к примеру, дождь бывает раза два в месяц, не больше. Температура воды в это время +26–27 °С. В Сантьяго-де-Куба еще жарко, около +30 °С, но постепенно становится прохладнее, все-таки близится зима. А зима на Кубе означает, что вечером нужно одеваться потеплее, кофта пригодится. Самый холодный месяц - январь. Воздух прогревается в среднем до +24 °С, вода - до +20 °С. В феврале вода уже вновь теплая - до +25 °С - и не сильно отличается от температуры воздуха. В Ольгине, к примеру, даже ночью она не опускается ниже +20 °С. Самый солнечный месяц на Кубе - это март. А самый дешевый для отдыха - август. В этом месяце больше всего дождливых дней, но при этом и очень жарко.

Не отходя от пляжа На Кубе везде есть чем заняться и что посмотреть, и для этого необязательно уезжать далеко от отеля. На Варадеро можно: сходить на танцевальное шоу в парке отдыха Хосоне; побывать на вилле Ирене Дюпона де Немура, которому сто лет назад принадлежал почти весь полуостров Хикакос, или заглянуть на виллу Аль Капоне, который в представлении не нуждается; в пещере Сатурна окунуться в прозрачные воды небольшого озера, а в пещере Амбросио посмотреть на наскальные рисунки доколумбового периода, здесь же, в заповеднике Вараикакос удивиться размеру кактуса, которому полтысячи лет; в муниципальном музее с любопытством осмотреть чучело двухголовой акулы и наконец пройти с инспекцией по местным барам. Достопримечательности, которые обязательно нужно увидеть на Кубе, находятся не только на суше, но и под водой. В Варадеро, в русской школе дайвинга, сейчас идут последние приготовления к сезонному открытию. Здесь всех желающих научат соблюдать нейтральную плавучесть, зависать в синей глубине над коралловым садом, покажут, как обедают бычьи акулы, и проведут экскурсию по затонувшему кораблю. Погружение стоит от 30 CUC (кубинское конвертируемое песо, 1 СUC равен примерно 70 рублям). В качестве бонуса - отсутствие трудностей перевода. На Кайо Коко и Кайо Гильермо - эти два острова соединены короткой дамбой - можно понаблюдать за птицами и попробовать отыскать ту самую, что дала острову Коко название - кубинцы так окрестили белого ибиса. На территории заповедника Эль-Бага - мангровые заросли, и там, если повезет, можно встретить во время экскурсии крокодила. Можно увидеть и красных, или американских, фламинго (не путать с розовыми). Их колония занимает заболоченную территорию островов. Есть на островах и дайв-центры, которые открывают путь в параллельную подводную вселенную. Кстати, посмотреть в здешних водах можно не только на богатейшую флору и фауну, но и на затонувшие корабли. Достопримечательностью островов является и дамба, которая соединяет Кайо Коко с большой землей. Построить эту дорогу по воде - идея Фиделя Кастро. К выполнению заказа команданте приступили в 1983 году. Начинала работы бригада из семи человек. Все, что у них было, - это самосвал. Камни из карьера грузили в кузов вручную. Только через месяц пришло пополнение. С 1990 года на острова по новой дороге потянулись автобусы с туристами. В провинции Ольгин рядом с пляжами Эсмеральда, Пескеро и Гуардалавака находится природный парк Байя-де-Наранхо. Здесь более 600 видов растений, некоторые из которых встречаются только на Кубе. В парке проложены экомаршруты, есть здесь и дельфинарий с рестораном. С дельфинами и морскими львами можно поплавать. Неподалеку от побережья - воссозданная деревня народа таино. Здесь же - самый большой на Кубе индейский некрополь Чорро-де-Маита. В соседнем городке Банес - археологический музей Индокубано Бани, где среди 22 тыс. экспонатов хранится и миниатюрный золотой идол: он считается одной из самых ценных находок из доколумбовой эпохи. Ну и наконец стоит съездить в столицу провинции: Ольгин, основанный в 1523 году, один из самых посещаемых туристами городов на Кубе.