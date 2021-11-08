Путеводитель по кубинскому пляжному отдыху

Лучшие курорты Острова свободы
Любой вам скажет: прежде всего - Варадеро. Этот курорт знают во всем мире, он входит в перечень лучших пляжей Земли и пользуется неизменной популярностью среди туристов. Здесь и сто лет назад уже были отели. Первый появился в 1915 году. На берегу выстроили двухэтажное деревянное здание и назвали его, конечно же, "Варадеро". Позволить себе номер в этой гостинице могли только представители элиты.
Впрочем, в начале прошлого века пляжный туризм на Кубе был только в самом зачатке. По данным историков, еще в 40-е годы на Кубе насчитывалось лишь около 5,8 тыс. гостиничных номеров и на Варадеро - всего 504.
Сейчас на узкой полоске полуострова Хикакос шириной в километр располагаются десятки отелей. Здесь есть фешенебельные гостиницы крупных международных сетей, есть и небольшие двух- и трехзвездочные отели.
Нескончаемая береговая линия тянется на 20 с лишним километров. Слева - Мексиканский залив, справа - Атлантический океан, под ногами - мельчайший песок, за спиной - вся гостиничная инфраструктура.
Здесь есть аэропорт, но и до Гаваны недалеко: два с половиной часа езды.
Большинство отелей на курорте Варадеро работают по системе all inclusive.
Iberostar Selection Varadero. Пять звезд, свой пляж почти на полкилометра, 386 номеров, Wi-Fi, спа, рестораны, бары, водные аттракционы, танцевальные уроки.
Golf Resort Melia Las Americas, один из 40 отелей, которые принадлежат на Острове свободы испанской гостиничной сети. Этот пятизвездочный отель только для взрослых: десять ресторанов и баров, четыре бассейна с пресной водой, спа, турниры по гольфу, пляж в десяти метрах от гостиницы. Есть привилегированная зона - Level: для ее клиентов отдельный ресторан, VIP-сервис, индивидуальный бар с премиум-напитками, меню подушек и приготовление ванны с солью и свечами.
Рядом еще один отель той же сети - Melia Internacional Varadero 5*. Здесь та же система all Inclusive, около 20 баров и ресторанов, центр водных видов спорта, 325 метров пляжа, теннисные корты, спа. Подходит для молодежи: очень много развлечений. Эксклюзивный сервис ждет клиентов зоны Level, куда можно с детьми, и Level для взрослых, там номера оснащены системой "умный дом". Те, кто отдыхал в этом недавно открывшемся отеле, оставляют на сайте отзывы про рай на земле.
Пятизвездочный отель еще одной крупной в Латинской Америке гостиничной сети Royalton Hicacos Resort & Spa - тоже только для взрослых. Гостям здесь обещают роскошь. По вторникам, четвергам и в Кубинский день - а он по пятницам - пенные вечеринки, спа, бассейны, восемь ресторанов, есть пакет услуг для любителей гольфа, программы для молодоженов и их гостей.
Кайо Коко
Еще один популярный на Кубе курорт - Кайо Коко. Он продолжал работать в этом году, пока большая часть страны была закрыта для туристов. Остров архипелага Хардинес-дель-Рей (Сады короля) к северу от Кубы со своим аэропортом и отелями с системой all inclusive славится пляжами и эндемиками: 22 км мельчайшего, похожего на пудру, песка, более 200 видов животных (прежде всего, это, конечно, птицы - колибри, зеленый дятел, фламинго), 360 видов растений.
С главным островом Кайо Коко соединяет 17-километровая дамба. Здесь хорошо отдыхать с маленькими детьми - в воде неглубоко. На острове нет местных поселений, кубинцы на Кайо Коко бывают только по работе.
Pullman Cayo Coco 5* - отель для семейного и активного отдыха: 522 делюкс-номера, отдельная зона для взрослых, восемь ресторанов, десять баров, семь бассейнов, пляж длиною 600 метров, спа, детский клуб и Золотая вилла с кухней, гостиной и спальней, сауной, джакузи, частными бассейном и садом.
Tryp Cayo Coco 4* - большой, недорогой отель сети Melia для семейного отдыха, с озером и фламинго, десятью ресторанами и барами и пляжем Ларго на 800 метров.
Еще один отель этой же сети для взрослых - Melia Cayo Coco - был отмечен в 2018 и 2019 годах сертификатом качества TripAdvisor. 400 метров пляжа, пять ресторанов, семь баров, фитнес-центр, теннисные корты, пляжный волейбол, дайвинг, рыбалка.
Все отели работают по системе all inclusive.
Кайо Гилльермо
Крошечный остров к северо-западу от Кайо Коко был выбран немецкой гостиничной сетью Kempinski для пятизвездочного отеля Cayo Guillermo Resort Kempinski. Он открылся в конце 2019 года, а потом закрылся из-за пандемии. Сейчас там готовятся к приему гостей: забронировать номер в этой роскошной гостинице можно с 1 января 2022 года. Семь ресторанов и баров, бунгало и виллы, спа, и все это на самом конце острова - рай для эскапистов. Стоит отметить, что этот отель не работает по системе all inclusive. Зато он находится в километре от пляжа Пилар, около которого рыбачил Хемингуэй.
Здесь, как и во всех отелях Kempinski, в рамках борьбы с пандемией действует программа "Сервис в белых перчатках": постоянно дезинфицируются ключ-карты, каждые два часа обрабатываются все предметы в лобби, пересмотрен порядок уборки в номерах и общественных зонах.
Кайо Крус
Недалеко от Кайо Коко находится маленький остров Кайо Крус. О нем пока знают немногие. Здесь всего два работающих отеля, а третий откроется в декабре.
Вообще в этом сезоне на Кубе планируется ввод в эксплуатацию 4 тыс. гостиничных номеров. Об этом на октябрьской пресс-конференции в Гаване, приуроченной к началу высокого сезона на Кубе, сообщил журналистам министр туризма республики Хуан Гарсиа Гранда.
Всего же к 2030 году, в соответствии с государственной стратегией развития архипелага Хардинес-дель-Рей, гостиничный фонд островов должен увеличиться на 25 тыс. номеров.
Iberostar Selection Esmeralda будет работать по системе all inclusive. Он только для взрослых, в нем есть зона Level c эксклюзивным набором услуг. Бронировать номера можно с 22 декабря, как раз чтобы встретить Новый год во всем новом.
Ольгин
Курортная провинция Ольгин на северо-востоке Кубы - это десятки километров живописных пляжей. Самые известные из них - Эсмеральда, Пескеро, Гуардалавака.
Славу этим местам обеспечил Христофор Колумб, который, как считается, высадился на Кубе где-то здесь.
Отель сети Melia Paradisus Rio de Oro Resort & Spa 5* работает по системе all inclusive и предназначен только для взрослых постояльцев. Гордость отеля - спа-центр, не раз отмеченный наградами Всемирного совета по туризму и путешествиям.
Здесь, как и во всей гостиничной сети Melia, принимаются особые санитарные меры, сертифицированные французской компанией Bureau Veritas, одним из лидеров в области экспертизы. Восемь ресторанов, семь баров, виллы с личными бассейнами и саунами и отдельным входом на пляж. Пляж Эсмеральда - в 100 метрах от отеля. Вход только для постояльцев отелей.
Рядом пляж Пескеро, где находится эксклюзивная часть пятизвездочного отеля Iberostar Selection Holguin - Coral Level. Гостиница, работающая по системе all inclusive, готова принимать постояльцев с 1 декабря. Отель - из новых, так что "уставших" номеров там точно нет.
Как и во всех отелях сети Iberostar, в этой гостинице принят особый санитарный протокол. Для соблюдения социальной дистанции установлен лимит заполняемости в 70%. Новый свод правил прошел проверку в международной компании SGS, которая является одним из основных игроков рынка сертификации.
У пляжа Гуардалавака, который в XVI-XVII веках облюбовали пираты, находится недорогой четырехзвездочный отель Brisas Guardalavaca кубинской гостиничной сети Cubanacan. В нем 437 номеров в главном здании и в бунгало, есть 80 мини-люксов. Во всех номерах - балкон или терраса, кондиционер, мини-бар, фен, кофеварка, утюг, гладильная доска, сейф и спутниковое телевидение. Недавно подключили Wi-Fi на всей территории отеля.
Исследование Mediascope показывает, что большинство россиян в 2021 году, хоть и провели отпуск дома, но мечтали о загранице. И прежде всего о море. Люди устали от пандемии, им хочется на пляж.
Варадеро среди россиян - на первом месте. По данным Министерства туризма Кубы, за последние шесть лет спрос на этот курорт у наших соотечественников вырос на 38%.
Но пока самолеты летают туда только из Москвы. Власти Кубы очень рассчитывают на то, что прямые рейсы на Варадеро появятся и из других городов России.
Ждут кубинские власти и возобновления полетов в Камагуэй, Ольгин, Кайо Санта Мария. К приему россиян в этих аэропортах готовы.
На Кубе продолжают действовать масштабные антиковидные меры, в рамках которых - тотальная вакцинация населения. В частности, к 15 ноября, как заявляет Министерство туризма республики, полностью должны будут привиты все медики, работники туриндустрии, транспортных служб, таможни, - то есть все, кто может контактировать с отдыхающими.
Погода на Кубе
Куба - это тропики. Погоду на Острове свободы делают пассаты, гольфстрим и близость к тропику Рака. Влажность круглогодично высокая, максимума достигает на рассвете и в горах.
Зимой теплее на юго-востоке, но и на западе температура не падает ниже +19 °C.
Здесь два сезона - дождливый (с весны по осень) и сухой (он как раз начинается). В дождливый сезон выпадает около 80% годовых осадков.
В ноябре обычно уже сухо. В Варадеро или Гаване, к примеру, дождь бывает раза два в месяц, не больше. Температура воды в это время +26–27 °С. В Сантьяго-де-Куба еще жарко, около +30 °С, но постепенно становится прохладнее, все-таки близится зима. А зима на Кубе означает, что вечером нужно одеваться потеплее, кофта пригодится.
Самый холодный месяц - январь. Воздух прогревается в среднем до +24 °С, вода - до +20 °С. В феврале вода уже вновь теплая - до +25 °С - и не сильно отличается от температуры воздуха. В Ольгине, к примеру, даже ночью она не опускается ниже +20 °С.
Самый солнечный месяц на Кубе - это март. А самый дешевый для отдыха - август. В этом месяце больше всего дождливых дней, но при этом и очень жарко.
Не отходя от пляжа
На Кубе везде есть чем заняться и что посмотреть, и для этого необязательно уезжать далеко от отеля.
На Варадеро можно: сходить на танцевальное шоу в парке отдыха Хосоне; побывать на вилле Ирене Дюпона де Немура, которому сто лет назад принадлежал почти весь полуостров Хикакос, или заглянуть на виллу Аль Капоне, который в представлении не нуждается; в пещере Сатурна окунуться в прозрачные воды небольшого озера, а в пещере Амбросио посмотреть на наскальные рисунки доколумбового периода, здесь же, в заповеднике Вараикакос удивиться размеру кактуса, которому полтысячи лет; в муниципальном музее с любопытством осмотреть чучело двухголовой акулы и наконец пройти с инспекцией по местным барам.
Достопримечательности, которые обязательно нужно увидеть на Кубе, находятся не только на суше, но и под водой. В Варадеро, в русской школе дайвинга, сейчас идут последние приготовления к сезонному открытию. Здесь всех желающих научат соблюдать нейтральную плавучесть, зависать в синей глубине над коралловым садом, покажут, как обедают бычьи акулы, и проведут экскурсию по затонувшему кораблю. Погружение стоит от 30 CUC (кубинское конвертируемое песо, 1 СUC равен примерно 70 рублям). В качестве бонуса - отсутствие трудностей перевода.
На Кайо Коко и Кайо Гильермо - эти два острова соединены короткой дамбой - можно понаблюдать за птицами и попробовать отыскать ту самую, что дала острову Коко название - кубинцы так окрестили белого ибиса. На территории заповедника Эль-Бага - мангровые заросли, и там, если повезет, можно встретить во время экскурсии крокодила. Можно увидеть и красных, или американских, фламинго (не путать с розовыми). Их колония занимает заболоченную территорию островов.
Есть на островах и дайв-центры, которые открывают путь в параллельную подводную вселенную. Кстати, посмотреть в здешних водах можно не только на богатейшую флору и фауну, но и на затонувшие корабли.
Достопримечательностью островов является и дамба, которая соединяет Кайо Коко с большой землей. Построить эту дорогу по воде - идея Фиделя Кастро. К выполнению заказа команданте приступили в 1983 году. Начинала работы бригада из семи человек. Все, что у них было, - это самосвал. Камни из карьера грузили в кузов вручную. Только через месяц пришло пополнение. С 1990 года на острова по новой дороге потянулись автобусы с туристами.
В провинции Ольгин рядом с пляжами Эсмеральда, Пескеро и Гуардалавака находится природный парк Байя-де-Наранхо. Здесь более 600 видов растений, некоторые из которых встречаются только на Кубе. В парке проложены экомаршруты, есть здесь и дельфинарий с рестораном. С дельфинами и морскими львами можно поплавать.
Неподалеку от побережья - воссозданная деревня народа таино. Здесь же - самый большой на Кубе индейский некрополь Чорро-де-Маита. В соседнем городке Банес - археологический музей Индокубано Бани, где среди 22 тыс. экспонатов хранится и миниатюрный золотой идол: он считается одной из самых ценных находок из доколумбовой эпохи.
Ну и наконец стоит съездить в столицу провинции: Ольгин, основанный в 1523 году, один из самых посещаемых туристами городов на Кубе.
Кубинский рай для интровертов
На Кубе, конечно же, есть немало пляжей, где можно отдохнуть от суеты, людей, шума городов, где ничто и никто не помешает вашей полной перезагрузке.
На западной оконечности главного острова есть пляж Мария ла Горда. Одноименный трехзвездочный отель - единственная постройка на многие километры вокруг. Местечко это считается Меккой для дайверов. Летом там можно наблюдать морских зеленых черепах, которые выходят на берег откладывать яйца. По легенде, пляж получил название «Толстая Мария» в память о рабыне, привезенной сюда испанскими пиратами в XVII веке.
На пути от Камагуэйя к Ольгину на северном побережье Кубы находится пляж Коваррубиас. Недорогой и небольшой четырехзвездочный отель Brisas Covarrubias - единственный в округе - пользуется стабильным спросом у тех, кто ищет уединения.
На юго-востоке страны, поблизости от Сантьяго-де-Куба, есть и вовсе дикие пляжи, где и бара не будет, но дорога к берегу ведет. Рядом с заповедником Баконао можно найти пляж Карденеро. В интернете желающих попасть в это заповедное место предупреждают: позаботьтесь о еде и напитках заранее.
До острова Кайо Левиса в западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио можно добраться на пароме, который ходит от главного острова дважды в день. Можно, конечно, нанять и частный катер. На острове есть двухзвездочный отель Cayo Levisa Pinar del Río, бар и природа. А что еще надо?