Количество пассажиров в транспорте Москвы в первый нерабочий день снизилось на четверть

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Количество пассажиров в московском метрополитене в первый день "длинных выходных" снизилось на 27%, в наземном городском транспорте (НГПТ) - на 24%. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В четверг, 28 октября 2021 года, количество пассажиров метро снизилось на 27% - с 7 млн до 5,19 млн человек. Количество пассажиров НГПТ снизилось на 24% - с 4 до 3 млн человек", - сообщили в пресс-службе.

Власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе и области должны быть закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а также организации сферы услуг; школьники уйдут на каникулы.

Общественный транспорт в столице продолжит работать в обычном режиме, доступ в него ограничивать не планируется. При этом количество контролеров, проверяющих в том числе соблюдение пассажирами масочного режима, увеличили в полтора раза.