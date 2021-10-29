В МИД РФ указали на фейки в тексте The Insider про памятник пособникам нацистов в Кишиневе

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Издание The Insider (признано в РФ иноагентом) наплодило фейков в своей же рубрике "Антифейк", реагируя на оценку со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой открытия в Кишиневе монумента, увековечивающего память воевавших на стороне нацистов солдат румынской армии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опровергающем информацию из соответствующей статьи издания.

"Этот вызывающий справедливое возмущение факт [открытие памятника] иноагенты The Insider решили подвергнуть переосмыслению, сделав упор на том, что, дескать, новый монумент - всего лишь восстановленный старый памятник, поставленный еще до Второй мировой войны в память о победах румынско-русских войск над австро-венгерской армией в 1917 году. Это было бы так, если бы в Кишиневе действительно восстановили старый памятник исключительно в честь победы сил Антанты в сражениях при Мэрэшти и Мэрэшешти (как изначально и было). Но нынешние инициаторы расставили совсем другие акценты, о чем они открыто заявляют", - говорится в сообщении дипведомства.

Так, в МИД РФ напомнили о надписи на памятнике: "К 80-летию освобождения Бессарабии и Северной Буковины румынскими войсками".

"Это "освобождение" началось 22 июня 1941 года под кодовым названием "Операция "Мюнхен" как часть плана "Барбаросса". Тогда совместные войска вермахта и союзнической рейху Румынии форсировали реку Прут и начали оккупацию территории Советского Союза, продлившуюся до 1944 года, когда Бессарабия была уже по-настоящему освобождена Красной армией в ходе Ясско-Кишиневской операции. За три года немецко-румынские "освободители" устроили в Молдавии Холокост, концлагеря и пыточные камеры, были угнаны и впоследствии уничтожены сотни тысяч евреев и цыган, - отметили на Смоленской площади. - И если на памятнике прямым текстом написано, что он установлен в честь 80-летия оккупационного захвата силами Оси территории Молдавии, то даже у сотрудников The Insider не должно было возникнуть вопроса, в память событий которой из двух мировых войн он установлен".

В российском дипведомстве подчеркнули, что Москва отнеслась бы положительно к восстановлению памятника в честь русско-румынского братства по оружию, но "реваншистские силы Молдавии решили чествовать <...> нацистских прихвостней - сателлитов Гитлера". "Как интересно выходит: захотел ведущий рубрики "Антифейк" на иноагентстком портале The Insider (Латвия) Юрий Бершидский пополнить свою коллекцию новой колонкой, но запутался и наплодил фейков сам", - отметили в МИД.

Посольство Румынии организовало 25 октября церемонию открытия в одном из парков Кишинева указанного памятника солдатам румынской армии. Попытку обелить преступления нацистов уже осудили Партия социалистов и представители общественности страны. В МИД РФ выступили с осуждением открытия памятника.