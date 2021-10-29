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Пандемия COVID-19

В Удмуртии закроют организации сферы торговли и услуг в период нерабочих дней

Также заведения общепита будут работать только навынос или в режиме доставки

ТАСС, 29 октября. Организации из сферы торговли и услуг закроются с 1 по 7 ноября в Удмуртии. Об этом написал глава республики Александр Бречалов на своей странице в Instagram.

"Мы приняли решение о введении дополнительных мер с понедельника. Приостанавливают работу объекты розничной торговли за исключением аптек и аптечных пунктов, магазинов продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Остальные магазины могут работать в режиме онлайн-торговли и доставки товаров. Приостановлено проведение массовых культурных, выставочных, просветительских мероприятий, а также работа организаций, занимающихся досуговыми, развлекательными, зрелищными, рекламными мероприятиями, детских игровых комнат, развлекательных центров, бань, саун", - написал Бречалов.

Также заведения общепита будут работать только навынос или в режиме доставки, а стоматологические кабинеты будут оказывать услуги только в случае экстренного обращения.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия COVID-19
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