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Пандемия COVID-19

Регулятор США одобрил вакцину компании Pfizer для детей в возрасте от пяти до 11 лет

В Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США сообщили, что эффективность вакцины по результатам исследований составила 90,7%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешило прививать детей в возрасте от пяти до 11 лет вакциной производства американской компании Pfizer и германской BioNTech.

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"Сегодня FDA разрешило экстренное применение вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для детей 5-11 лет", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте регулятора. Отмечается, что иммунный ответ на препарат у этой возрастной группы "сравним с [ответом] у людей в возрасте от 16 до 25 лет". Эффективность вакцины по результатам исследований составила 90,7%.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США на следующей неделе обсудят связанные с решением FDA клинические рекомендации.

Во вторник одобрить вакцину Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет рекомендовал Консультативный совет FDA. Ранее вакцина Pfizer и BioNTech получила аналогичную сертификацию для вакцинирования детей в возрасте от 12 до 15 лет и была одобрена к применению для лиц в возрасте от 16 лет.

Теги
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