Большинство регионов до 7 ноября свели к минимуму возможность посещения общественных мест

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Большинство регионов России на период объявленных по всей стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября свели к минимуму возможность посещения мероприятий и общественных мест, в том числе культурных, развлекательных, спортивных заведений, магазинов, кафе и ресторанов. Местные власти открыто заявляют, что в это время не ждут туристов.

"Обычно мы заинтересованы, чтобы к нам приезжали как можно больше гостей, но этот период - не для туристов. Дополнительные нерабочие дни нужны для того, чтобы прервать возможные цепочки заражений и вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал. Мы любим туристов, развиваем необходимую инфраструктуру, но сегодня у нас многие горожане болеют. Мы бы не хотели, чтобы, во-первых, к нам привезли дополнительно заболевание, и не хотим, чтобы пострадали те, кто к нам приедет", - сказал ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября будут закрыты кафе, рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых), непродовольственные магазины, организации сферы услуг и МФЦ, учреждения культуры - за исключением театров и музеев. Помещения торговых центров будут открыты, но в них будут работать в основном продовольственные магазины, аптеки и пункты вакцинации, предупредили в городской администрации.

В гостиницы и в горы - со справкой

Размещение в гостиницах и пансионатах Санкт-Петербурга с 30 октября по 7 ноября будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19 или при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. В связи с ужесточением требований отельеры зафиксировали многочисленные отказы от бронирования гостиниц на этот период. Как сообщила ТАСС директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Екатерина Шадская, в гостиницах Петербурга аннулируется свыше 50% броней.

При этом власти Петербурга и соседней Ленинградской области признают, что полностью остановить поток туристов в регион в этот период невозможно. "Думаю, что такие популярные направления как Выборг, Гатчина, Старая Ладога будут чувствовать наплыв посетителей. Мы понимаем, что это должно произойти в нерабочие дни", - сказал ТАСС заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Южные регионы, которые также традиционно привлекают туристов во время длинных выходных, приняли меры, чтобы ограничить турпоток. Наиболее жесткие меры ввели власти Севастополя, где на въезде в город установили блокпосты: попасть в город можно либо при наличии сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном коронавирусе. В то же время, власти Республики Крым сообщили, что блокпосты, аналогичные тем, что установлены в Севастополе, вводить не планируется. Однако в республике ужесточены правила заселения в отели и входа в торговые центры, где теперь требуется QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

На Кавказе желающие подняться на склоны Эльбруса на канатной дороге должны предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. До старта горнолыжного сезона документы попросят показать на кассе в момент покупки экскурсионного билета, затем проверка будет организована в предкассовой зоне для экономии времени на обслуживание. АО "Курорты Северного Кавказа" прорабатывает возможность установки на курортах СКФО - "Архыз" (Карачаево-Черкесия), "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария) - мобильных лабораторий по сдаче экспресс-теста.

На въезде в Ивановскую область будут работать контрольно-пропускные пункты. Туристам необходимо предъявить сертификат о вакцинации или документ о наличии антител либо пройти тестирование на ковид на коммерческой основе. Те же правила действуют при заселении в гостиницы. В Костромской области на пунктах въездного контроля предупреждают о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. В столице Тувы Кызыле гостиницы могут заселять только граждан, находящихся в служебных командировках.

В регионах Северо-Запада России, которые особенно популярны среди туристов - Мурманской и Калининградской областях - требуют QR-коды для заселения в гостиницы. В Калининградской области дополнительные сложности у туристов в нерабочие дни могут возникнуть с передвижением - Калининградская железная дорога сократила на этот период число пригородных поездов, которыми можно было добраться к курортным зонам.

Транспорт не для всех

Для того, чтобы сократить лишние контакты людей в общественном транспорте, в ряде городов предприняты дополнительные меры, причем одни регионы решили вывести на линии дополнительную технику, а другие, наоборот, сократили рейсы и отменили льготы.

В Тульской области в период нерабочих дней добавлено 13 единиц транспорта по льготным и 20 - по коммерческим маршрутам. В Воронеже, напротив, сократили число пассажирских маршрутных автобусов. В Санкт-Петербурге транспорт будет работать в штатном режиме по расписанию выходного дня, то есть с увеличенным интервалом движения.

В Оренбурге в нерабочие дни сократят число единиц общественного транспорта, увеличат интервал движения и приостановят действие льготных транспортных карт для жителей старше 60 лет. В Ульяновске, по информации управления дорожного хозяйства и транспорта, в нерабочие дни учащиеся городских школ не смогут воспользоваться бесплатным проездом в трамваях и троллейбусах. В Кызыле общественный транспорт с 30 октября по 7 ноября вообще не будет работать. Работа городского общественного транспорта приостановлена также в Абакане, Саяногорске и Черногорске.

В магазин только за продуктами

Региональные власти призывают не называть период нерабочих дней "локдауном", но в большинстве городов вводятся существенные ограничения. В Сибири самые жесткие требования уже действуют в Хакасии, где еще с 28 октября фактически введен комендантский час - жители с 22:00 до 06:00 часов не должны покидать свои дома кроме как для покупки продуктов, обращения за медпомощью, посещения одиноких родственников, прогулок с детьми, выгула домашних животных и занятий спортом.

Во многих регионах введен режим самоизоляции для невакцинированных жителей старше 60 лет.

Непродовольственные магазины на период нерабочих дней закрываются во многих городах, но при этом помещения торговых центров будут открыты, если в них работают аптеки, супермаркеты или пункты вакцинации.

Ночная работа общепита (кроме услуг навынос) и развлекательных заведений приостановлена во многих регионах, включая Приморье, Чукотку, Сахалинскую область, Томскую, Новосибирскую и Омскую области, Марий Эл. Для посещения предприятий сферы услуг - парикмахерских, фитнес-клубов и так далее, если они не закрыты, требуют QR-коды как для сотрудников, так и для посетителей.

В Тюменской области все организации, кроме аптек, продуктовых магазинов и больниц, обязаны приостановить работу.

В Центральной России запрещены развлекательные мероприятия в большинстве регионов, в том числе в Ивановской, Тамбовской, Костромской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Орловской, Брянской областях. В городах по всей стране действуют ограничения на численность участников мероприятий, порог ограничений зависит от эпидемической обстановки в каждом регионе.