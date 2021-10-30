YouTube удалил видео заблокированного на сервисе президента Бразилии на канале его сына

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 октября. /ТАСС/. Сервис видеохостинга YouTube удалил запись прямой трансляции выступления президента Жаира Болсонару, которому на неделю запретили публиковать новые видео, из канала его сына Карлоса Болсонару. Об этом сообщил в пятницу портал портал G1.

"YouTube удалил прямые трансляции президента Жаира Болсонару, опубликованные каналами Pingos nos is и Карлоса Болсонару, за нарушение наших правил, которые запрещают контент от создателей, которые находятся под каким-либо ограничением", - ответила корпорация на запрос портала.

Прямая трансляция Болсонару была опубликована на каналах его сына и радиопрограммы Pingos nos is в четверг.

Аккаунт Болсонару был заблокирован на неделю после того, как в ходе своего еженедельного прямого эфира в соцсетях глава государства 21 октября процитировал публикацию на одном из сайтов, в которой утверждалось, что у привитых от коронавируса в Британии якобы впоследствии обнаруживали СПИД, что уже было опровергнуто Минздравом Соединенного Королевства. Видео Болсонару было удалено из YouTube и других соцсетей.